Ali Koç'un listesi belli oldu

Fenerbahçe kongresine tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç yönetim listesini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 00:25
Ali Koç'un listesi belli oldu
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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olacak.

Ali Koç'un listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş


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