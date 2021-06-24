PFDK'dan Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a ihtar cezası

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:26

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'ye, futbol menajerleri ile çalışma talimatına aykırı eylemleri nedeniyle ihtar cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEP FK A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- DENİZ TÜRÜÇ hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- HÜSEYİN BUĞRA COŞKUN'un, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21/a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- AKHİSARSPOR Kulübü başkanı EVREN ÖZBEY hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

8- AKHİSARSPOR Kulübü idarecisi SERHAT ÖZBEY hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- ABDUL SAMET SÜNER hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/2. ve 19. maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

10- Bölgesel Yardımcı Hakem ÖMER SARI'nın, yanıltma eylemi nedeniyle FDT'nin 48. maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- MUSTAFA GÜL'ün, PFDK'nın 20.04.2017 tarih, 2016-2017/961E /580 K sayılı kararı hakkında yargılamanın iadesi talebinin REDDİ ile ÖNCEKİ KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."