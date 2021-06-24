Yeni Malatyaspor'dan, sözleşmesi biten 7 futbolcuya teşekkür
Yeni Malatyaspor, sözleşmesi biten 7 futbolcusuna veda etti.
Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer tarafta sözleşmesi dolan 7 futbolcu ile sözleşme yenilemedi. Yeni Malatyaspor, sözleşmesi dolan sol bek oyuncusu Bülent Cevahir, forvet oyuncusu Umut Bulut, orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, sol kanat oyuncusu Erkan Kaş, orta saha oyuncusu Fernando Zuqui, kanat oyuncusu Olcay Şahan ve savunma oyuncusu Zeki Yavru'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.
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