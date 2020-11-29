Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin çarptırılmasına sert tepki: Yandaşlar açıklamanın bu kısmını görmedi

29 Kasım 2020 Pazar, 19:08

Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'nin hedefi oldu.

Başarır, ''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu (Tank Palet fabrikasını kast ederek) Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 50 milyon dolara satılmış…' dedi.

AKP'lilerin hedef göstermesi sonucu programda kullandığı ifadeler dolayısıyla CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Başarır'ın sözlerinin çarptırıldığı görüntüleri alıntılayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ''Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin bir kısmını cımbızlayarak FETÖ taktikleriyle algı oluşturmaya çalışanları kınıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Emir, şu ifadeleri kullandı:

''Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin bir kısmını cımbızlayarak FETÖ taktikleriyle algı oluşturmaya çalışanları kınıyoruz. Katar’a vatan mallarını peşkeş çektiğiniz bu sözleşmeleri derhal iptal edin! Yüksek sesle tekrar ediyoruz, #TankPaletVatandırSatılamaz"

İşte Ali Mahir Başarır'ın sözlerinin çarptırıldığı o görüntüler: