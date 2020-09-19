Ali Narin: CHP üye sayısını arttırdı

19 Eylül 2020 Cumartesi, 15:08

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, son dönemde Kadıköy CHP örgütünden çok sayıda üyenin istifa ettiği iddialarına açıklık getirdi. Başkan Ali Narin, son 1 yılda 1000 üyenin partiye katıldığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ali Narin’in açılmaması şöyle:

“Son günlerde yazılı ve görsel medya kuruluşları ve sosyal medya mecralarında Kadıköy İlçe Örgütümüzde yaşandığı iddia edilen ve gerçeği yansıtmayan üye istifa haberleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

CHP Kadıköy İlçe Örgütü tüm üyeleriyle beraber laik, demokratik cumhuriyet mücadelesini siyasi bilinç ve heyecanla daha yukarıya taşımak için çalışmaktadır.

Üye istifaları konusunda yapılan maksatlı ve abartılı değerlendirmeler ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesi için doğru ve güncel verileri bu vesileyle kamuoyuyla paylaşıyoruz: Kadıköy İlçe Örgütümüzde 2018-2019 ve 2020 yıllarında toplamda 643 üye çeşitli sebeplerle istifa etmiş olup yine aynı zaman dilimi içerisinde ilçe örgütümüz toplamda 1603 yeni üye kazanmıştır. Yapılan maksatlı değerlendirmelerin aksine son 3 yıllık süreçte toplam üye sayımızda azalma değil artış söz konusu olmuştur.

İlçe başkanlığımız ve parti yetkililerimiz haricinde başka kişi ve kurumlarca aktarılan spekülatif bilgilere itibar edilmemesini, bu konuda ilçe başkanlığımızın son derece şeffaf ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini kamuoyunun ve üyelerimizin bilgisine saygılarımla sunarım.”