Ali Palabıyık, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İtalya-Kuzey İrlanda maçını yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İtalya-Kuzey İrlanda maçında görevlendirildi.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Parma kentindeki Ennio Tardini Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.
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