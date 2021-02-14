Ali Sami Yen'de son durum, kar yağmazsa!
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi Türk Telekom Ali Sami Yen Stadı'ndaki temizleme çalışmaları sürüyor.
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bugünkü Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi sıkıntı yarattı.
Cumartesi gününden itibaren zemine koruyucu seren kulüp yönetimi karın birikmesine engel oldu. Ancak yağışın devam etmesi muşambalar kalktığı andan itibaren zemini etkiledi.
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi Türk Telekom Ali Sami Yen Stadı'ndaki temizleme çalışmaları sürüyor.
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