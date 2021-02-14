Ali Sami Yen'de son durum, kar yağmazsa!

14 Şubat 2021 Pazar, 14:18

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bugünkü Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi sıkıntı yarattı.

Cumartesi gününden itibaren zemine koruyucu seren kulüp yönetimi karın birikmesine engel oldu. Ancak yağışın devam etmesi muşambalar kalktığı andan itibaren zemini etkiledi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi Türk Telekom Ali Sami Yen Stadı'ndaki temizleme çalışmaları sürüyor.



