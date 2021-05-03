Ali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç doz aşı uygulandı?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kaç doz aşı yapıldığını açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75’e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43’e; 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82’ye; 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51’e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı" ifadelerine yer verdi.
#İstanbul’umuzda toplam— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2021
3.835.925 doz aşı yapıldı.
??65 yaş üstü büyüklerimizin;
1. doz aşılanma oranı %81.75’e
2. doz aşılanma oranı %73.43’e
??60-64 yaş
1. doz aşılanma oranı %71,82’ye
??55-59 yaş
1. doz aşılanma oranı %48,51’e ulaştı.
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/1970TXdVFj
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