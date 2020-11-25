Alibeyköy'de ilköğretim okulu müdürü hakkında ‘kaçak kurs” soruşturması
İstanbul'da Alibeyköy'de bir ilköğretim okulunun müdürü A.E. hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bilgisi dışında öğrencilerden yaklaşık 3 bin TL toplayarak “kaçak kurs” faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim yapılması, özellikle Lise Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilernin büyük zorluk yaşamalarına neden oldu. Bu süreçte 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) verilmesi kararı alındı. Kursa katılan öğrenciler herhangi bir ücret ödemediği gibi, ders veren öğretmenler de ücretlerini MEB’den aldı.
İstanbul Alibeyköy'de ise bir ilköğretim Okulu Müdürü A.E. hakkında öğrencilerden yaklaşık 3 bin TL toplayarak, ‘kaçak kurs” faaliyeti yürüttüğü iddia edildi. Şikayet üzerine MEB müfettişleri okul müdürü A.E. hakkında soruşturma başlattı. A.E.’nin toplanan paraları zimmetine geçirdiği de soruşturulan iddialar arasında.
Soruşturmanın kapsamlı olarak yürütüldüğü öğrenildi. MEB’den verilen bilgilere göre okul müdürü A.E. soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmanın tamamlanması sonrası gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.
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