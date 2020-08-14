Alibeyköy'de trafikte kadına saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Alibeyköy'de bir erkeğin, trafikteki bir kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırgana tepki yağdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan Emre Etyemez tutuklandı.
Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte bir kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan, kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kadın doktora saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken ve gözaltına alınan şüpheli Emre E. adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Emre E., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin, "Neden arabaya saldırdınız?" sorusuna şüpheli, "Dosyada hepsi var" yanıtını verdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
TUTUKLANDI
Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emre E., "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Emre Etyemez, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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