Alibeyköy'deki ölümler tedirgin etmişti; harekete geçildi
Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümlerini araştırmak üzere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındı.
İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan barajda, kıyıya vuran çok sayıda ölü balığın nedenini araştırmak için harekete geçildi.
Müdürlüğe bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesinden ekipler, balıklardan ve baraj suyundan numune aldı.
Tutanak tutulmasının ardından numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Yurttaşlar kirliliğe karşı önlem alınmasını istedi
Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi yakınında yer alan barajın kıyısında, çok sayıda balığın telef olduğu ve suların çekildiği gözlenmişti.
Suların çekilmesiyle atıkların gözle görünür hale geldiği barajın çevresinde oturan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep etmişti.
Video Haberler
- Taksinin şöförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
- Özel güvenlik kıyafeti giyip iş yerini soydular
- 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
- Araçta unutulan çocuk için seferberlik
- Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
- Kaliforniya'da orman yangını evleri küle çevirdi
- Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada
- Fransa’da aşı karşıtları ve polis arasında arbede
- Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: O anlar kamerada
- Bodrum’da facianın eşiğinden dönüldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın hastalığı ne?
- Arabesk müziğin kraliçesi sesini kaybetti
- İflas kararının gerekçesi: Erdoğan'ın güvenliği yok
- UNESCO'nun Ayasofya açıklamasına Dışişleri'nden yanıt
- Eski istihbarat ajanından Peker'e dikkat çeken mektup
- Harvard'lı bilim insanından kritik Türkiye uyarısı
- Körfez turkuaz renge büründü
- Peker'in oğlunun pasaportu iptal edildi
- Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın paylaşımı gündem oldu
- Erdoğan artık gündemi belirleyemiyor