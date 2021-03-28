Alıcı olarak görünüp, lüks aracı satışa sundular

28 Mart 2021 Pazar, 10:01

Dolandırıcılıkta her gün yeni bir yöntem kullanan hırsızların hedefinde bu sefer ikinci el araba satan galeri sahibi Yavuz Çiftçi vardı. Çiftçi'nin iş yerinde sergilediği araçlardan biri, başkaları tarafından satışa sunuldu. Bunu yapan ise kendini alıcı olarak gösteren dolandırıcılardı.

Çiftçi karşısındaki kişilerin dolandırıcı olduğundan habersiz araç için pazarlık yaptığını söyleyerek süreci şu sözlerle anlattı: "Bir aracımız vardı, üst segment bir araçtı. Dolandırıcı arkadaşlar bizi arıyorlar arabaya talip olduklarını söylüyorlar. Pazarlık aşamasına geçtikten sonra arabanın ekspertizimi istiyorlar, otomatik olarak biz o ekspertizi gönderiyoruz. Kredi kullanacaklarını söylüyorlar, arabanın ruhsatını gönderiyoruz ve detaylı fotoğraf istiyorlar, detaylı fotoğrafı da çektirip gönderiyoruz" dedi. Dolandırıcılar Çiftçi'nin şüphelenmemesi için İstanbul'a geldiklerine dair uçak bileti resmi gönderdi ve aracın ilandan kaldırılmasını istedi.

İLANDAN KALDIRDIKLARI ARACI, YENİDEN SATIŞA KOYDULAR

Çiftçi, dolandırıcıların 1-2 saat içinde satıştan kaldırdıkları aracı, 1 milyon 200 bine indirerek tekrar satışa koyduklarını söyledi. Çiftçi, "Ruhsatta oynama yapmışlar, kendi adlarını koymuşlar yani şahıs kendi arabasını satıyor pozisyonuna sokmuşlar. Bizim araca daha önceden talip olan bir arkadaş bizi aradı diyor 'siz 1 milyon 600 binlik aracı niye 1 milyon 200 bine satıyorsunuz bir şey mi oldu?' Daha sonra öğrendik ki bu araba ile ilgili baya kapora toplamışlar, yani şimdi 1 milyon 600 bin liralık arabaya kimse 500 lira kapora göndermez. En az 3 bin 5 bin gibi bir rakam, en az 5 bin lira bu arabaya kapora atarlar" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE KİŞİDEN KAPORA TOPLADILAR, KAYIPLARA KARIŞTILAR

Mağdur Yavuz Çiftçi dolandırıcıları aradığında telefon yüzüne kapatıldı. Satışa konulduğu site üzerinden aracın ilanı kaldırıldı ancak dolandırıcılar birkaç saat içinde binlerce kişiden kapora topladıktan sonra kayıplara karıştı.