Alınak’a elektronik kelepçe: ‘Biz bu ülkenin modern köleleriyiz’

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alınak’ın oğlu ve avukatı Bişar Abdi Alınak, “Özgürlük ve barış düşlerimize pranga vuramayacaksınız” diye yazdı.

Bişar Abdi Alınak’ın paylaştığı bir videoda açıklama yapan Mahmut Alınak ise şunları ifade etti: “Biz bu ülkenin modern köleleriyiz. Tarihte kölelere ne yapılmışsa, Afrika’da, ABD’de sömürgeciler siyahlara ne yapmışlarsa burada bize reva görülen budur. Belli ki adliyede ve Emniyet Müdürlüğü’nde bileklerime kelepçe vuramadıkları için hevesleri kursaklarında kalmıştı. Şimdi kendilerince bunun rövanşını almaya çalışıyorlar. Bilmezler ki, biz inançlarımızdan ve gayemizden asla taviz vermeyeceğiz. Sivil mücadeleyi doruklaştırmak için hayatımızın son nefesine kadar mücadele edeceğiz. Mazlumlara ve ezilenlere karşı sorumluyuz” dedi.