Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret

29 Eylül 2020 Salı, 23:10

Ece Üner, Kim Kardashian'ın Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili çıkışına "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözleriyle yanıt vermişti.

Ece Üner'in Kim Kardashian'a yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren Deniz Çakır, "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu uslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Alişan, ikili arasında yaşanan polemikte Deniz Çakır’a tepki göstererek “İnsan avam olsun da şey olmasın” dedi.

Alişan’ın sözleri şöyle:

”Gerçekten şaşırmıyorum artık, sen ve senin gibilere Deniz Çakır Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi. Ayrıca insan avam olsun da şey olmasın!! Şeyi’de sen şeyet artık!”