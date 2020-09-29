Eleştiri yağmuruna tutulan Ece Üner'den yanıt

29 Eylül 2020 Salı, 13:33

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'a yönelik sözleri tartışma yarattı.

Ece Üner, Kim Kardashian'ın Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili çıkışına "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözleriyle yanıt vermişti.

Üner'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Kardashian hakkındaki sözleri cinsiyetçi olarak nitelendirdi. Üner'e destek verenler de olurken, tepkilerin ardından Üner'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üner, "Pes’miş! Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim! Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!" dedi.

DENİZ ÇAKIR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Ece Üner'in Kim Kardashian'a yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren Deniz Çakır, "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu uslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi. Kardashian ayrıca, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini kullanmıştı.



