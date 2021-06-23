Alişan'ın acı günü: Kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalandığı öğrenilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ağırlaşınca hemen hastaneye yatırıldı. Tektaş'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tehlikesi devam ederken, şarkıcı Alişan da kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumuyla sarsıldı. Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş, yoğun bakıma alındı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
ALİŞAN'IN MENAJERLİĞİNİ YAPIYOR
2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.
BUSE VAROL'DAN MESAJ
Alişan'ın eşi Buse Varol da, sosyal medya hesabından "Mucizelerle dolu bir gün olsun" mesajını paylaştı.
"KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"
Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı.
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