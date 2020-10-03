Aliyev duyurdu: "Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.
İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti.
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