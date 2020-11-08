Aliyev duyurdu: 'Şuşa kenti işgalden kurtarıldı'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'da ezan sesi duyulacak.
Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimini taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."
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