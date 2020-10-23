Aliyev: Ermenistan askerlerini çekerse, Ankara’da biz de iletişim kanallarını açarız

23 Ekim 2020 Cuma, 11:22

Dağlık Karabağ’da çatışmanın sonlanmasının ardından yeniden düzenin sağlanması için bölgede yaşayan Ermenililere ve Azerbaycanlılara yardım edileceğini vurgulayan Aliyev, Ermenistan yapıcı adımlar atar, toprakları terk ederse, elbette tüm iletişim kanallarını açarız” ifadelerini kullandı.

Japon Nikkei gazetesine konuşan Aliyev, Ankara’nın da bu konudaki tutumunu bildiğini belirterek, “O zaman Güney Kafkasya’daki durum tamamen değişecektir” dedi.

İHALALLER DURMADI

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Lavrov, önceki gün bir kez daha Moskova'ya giden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zograb Mnatsakanyan'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.