Aliyev'den Rusya'ya Ermenistan ile Karabağ arasında yeni kordior önerisi

01 Aralık 2020 Salı, 16:03

Aliyev, Rusya Devlet Başkanı'yla yaptığı görüşmeler sırasında Laçin'in de iade edilmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Aliyev “Bu nedenle yeni bir koridor kurulmasını, Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan yeni koridorun güzergahının belirlenmesini ve inşa edilmesini önerdik. Burada 3 yıllık bir süre de belirlendi” ifadelerini kullandı.

"LAÇİN BİZE İADE EDİLECEK"

Sputnik’in aktardığına göre, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve 'Laçin koridoru' diye isimlendirilen geçit bölgesinin Laçin kentinin ortasından geçtiğini söyleyen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni koridorun parametreleri belirlendikten sonra Laçin kenti de bize iade edilecek. Bu konu özel önemi hak ediyor, zira eğer bunun anlaşmaya dahil edilmesini sağlamasaydım, Laçin koridoru her zaman Laçin kentinden geçecekti."