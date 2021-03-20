Aliyev, Şuşa'da Nevruz ateşini yaktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Nevruz ateşini yaktı.
Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Şuşa'nın güneyindeki Cıdır Ovası'nda, Nevruz ateşini yaktıktan sonra ulusa seslendi.
Nevruz'u bir gün mutlaka Karabağ'da kutlayacaklarını yıllardır söylediğini anımsatan Aliyev, "İşte o gün geldi. Bugün, Nevruz'u ülkemizin kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu, tarihi bir olaydır, büyük bir mutluluktur. Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti" ifadesini kullandı.
İlham Aliyev, toprakları kan dökerek aldıklarını vurgulayarak, şehitleri rahmet ve saygıyla andığını dile getirdi.
Ermenilerin, işgal döneminde Azerbaycan şehir ve köylerini yıktığını, talan ettiğini vurgulayan Aliyev, Şuşa ve işgalden kurtarılan tüm köy ve şehirleri imar edeceklerini söyledi. Aliyev, toprakların kurtarılmasında her jenerasyondan fertlerin kahramanlık gösterdiğini fakat asıl işi genç neslin yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"İkinci Karabağ Savaşı, bugün dünyanın önde gelen ülkelerinin askeri okullarında inceleniyor. Biz, 21. yüzyılın savaşını verdik ve düşmanı yok ettik. Ermenistan ordusu yok, biz onu yok ettik. Bugün, Cıdır Ovası'nda Nevruz'u kutlarken gururla söylüyorum, 'Şuşa, sen özgürsün', 'Şuşa Azerbaycan'dır', 'Karabağ, Azerbaycan'dır."
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