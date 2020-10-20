Aliyev'den dünyaya mesaj: Ermenistan'a diz çöktürdük
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız. Ben halkıma verdiğim sözlere sadığım. Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz. Ermenistan'a diz çöktürdük" dedi.
Haberglobal'in haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız.
Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı.
30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.
Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi.
Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız.
Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.
Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız.
Statükoyu savaş alanında Azerbaycan değiştirmiştir. Ben halkıma verdiğim sözlere sadığım.
İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata yurduna döneceği günü bekledi.
Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır.
Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir.
Yenilmez denilen Ermeni ordusu savaş meydanından kaçıyor.
Ermenistan'a diz çöktürdük.
Ermenistan'ı destekleyenlerin ne aklı var ne de vicdanı.
Ermenistan'ın 241 tankı, 70 grand füzesi imha edildi. 39 tankına el konuldu.
Düşmanın 4 adet S-300 füze sisteminin kullanılamaz hale getirildi
Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
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