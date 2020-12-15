Aliyev’den Türkiye’ye S-400 yaptırım kararına tepki

15 Aralık 2020 Salı, 10:06

Türkiye’ye Rusya’dan aldığı S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulama kararına Azerbaycan’dan tepki geldi. Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez bulduğunu aktardı.

Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez buluyor. Bazı NATO üyesi ülkeler benzer hava savunma sistemi kullanırken Türkiye'ye yaptırım uygulamak haksızlıktır. Cumhurbaşkanımız bu durumu çifte standart ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor” dedi.

“YAPTIRIMLARIN ENGELLEMEYECEĞİNE EMİNİZ”

Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'yi, Türkiye'nin de Azerbaycan'ı desteklediğini, her iki ülkenin daima birbirinin yanında olduğunu belirterek, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi töreninde Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer almasının bu birliğin örneği olduğunu kaydetti.

ADALETE DAYALI KONUMU DESTEKLİYORUZ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yaptırım kararını kınıyor ve Türkiye aleyhine bu adımı çifte standart uygulaması olarak görüyoruz" ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin bu konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme önerisine ABD'nin yanıt vermemesinin "talihsiz bir durum" olduğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında yer aldığı, uluslararası hukuk ve adalete dayalı konumunu desteklediği ifade edildi.

Bakanlık, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.