Alkış yaptığı için gözaltına alındı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:55

Çanakkale'de kazdağları'nda altın madenine karşı başlatılan eylemlerin birinci yılında 9 kişinin gözaltına alındığı olay sırasında çekilen görüntülerde, olayı izleyen bir vatandaşın da alkış yaptığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Çanakkale'de, pazar günü, Kazdağları'nda siyanürle altın madenciliğine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti'nin 1'inci yıldönümü nedeniyle çevre örgütleri bir basın açıklaması yapmak istedi. Polis, valiliğin bir gün önce koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek aldığı toplantı yasağını gerekçe göstererek basın açıklaması yapmak isteyenlere müdahale etti ve 9 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin açıklama yapmak isteyen doğa savunucularına müdahale görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili olarak ortaya çıkan bir görüntüde ise, polisin eylemcilere müdahale ettiği sırada olayı izlerken alkışlayan bir vatandaşı da gözaltına aldığı görülüyor.

Çanakkale Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle şehirdeki toplantı, gösteri, stant açma, miting, açık yer toplantısı gibi tüm etkinliklerin 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yasaklandığını açıklamıştı.