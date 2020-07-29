Alkış yaptığı için gözaltına alındı
Çanakkale'de Kazdağları'nda altın madenine karşı başlatılan eylemlerin birinci yılında, çevre örgütleri çanakkalede eylem yapmak istedi. Polisin eylemcileri gözaltına aldığı sırada çekilen görüntülerde, olayı izleyen bir vatandaşın da alkış yaptığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Çanakkale'de kazdağları'nda altın madenine karşı başlatılan eylemlerin birinci yılında 9 kişinin gözaltına alındığı olay sırasında çekilen görüntülerde, olayı izleyen bir vatandaşın da alkış yaptığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Çanakkale'de, pazar günü, Kazdağları'nda siyanürle altın madenciliğine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti'nin 1'inci yıldönümü nedeniyle çevre örgütleri bir basın açıklaması yapmak istedi. Polis, valiliğin bir gün önce koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek aldığı toplantı yasağını gerekçe göstererek basın açıklaması yapmak isteyenlere müdahale etti ve 9 kişiyi gözaltına aldı.
Polisin açıklama yapmak isteyen doğa savunucularına müdahale görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Olayla ilgili olarak ortaya çıkan bir görüntüde ise, polisin eylemcilere müdahale ettiği sırada olayı izlerken alkışlayan bir vatandaşı da gözaltına aldığı görülüyor.
Çanakkale Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle şehirdeki toplantı, gösteri, stant açma, miting, açık yer toplantısı gibi tüm etkinliklerin 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yasaklandığını açıklamıştı.
Video Haberler
- ABD Büyükelçisi Satterfield’den Ayasofya'ya ziyaret
- Yol çöktü, otomobil çukura düştü
- Kan donduran görüntüler! Saldırganı bulana ödül
- Bor yüklü TIR'ın devrilme anı kamerada
- Üsküdar'da bulunmuştu, adı belli oldu
- Çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi tutuklandı
- 4 boynuzlu koç görenleri şaşkına çeviriyor
- Trafiğe böyle çıktılar! Ceza yağdı
- Taksim'de taksicilerin skandal görüntüleri kamerada
- İstanbul'da kan donduran cinayet anı kamerada