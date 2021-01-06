Alkollü içeceklere yüzde 17’lik ÖTV zammı sonrası ‘kaçak içki’ uyarısı

06 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Zamların, alkol tüketimini azaltmadığına dikkat çeken Dündar, “Kaçağa, merdiven altına yönlendiriyor. Bu, halk sağlığını tehdit ediyor, ölümlere neden oluyor. Yarın ölümleri duyarsak şaşırmamamız lazım. Devlet, bu zam ile toplamak istediği ÖTV’nin de kaybına neden oluyor” dedi.

ÖNCE KISITLAMA ŞİMDİ ZAM

Alkollü içeceklerden alınan ÖTV’de asgari maktu vergi yüzde 17.07 artırıldı. Bu artış, son dönemde yaşanan sahte/kaçak içkiden kaynaklı ölümleri akıllara getirdi. Zamların ve tekel bayii ile büfe gibi küçük esnafa yönelik etkilerini Cumhuriyet’e anlatan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, halihazırda salgın gerekçesiyle hafta sonu alkollü içki satışı yapılmadığına, tekeller ile büfelerin kapalı olduğuna işaret ederken zamlar nedeniyle de etkilendiklerini belirterek “Bizler, hem kapalı kalarak iş kaybı yaşıyoruz hem de bu fiyatlarla daha da iş kaybı yaşayacağız” dedi. Dündar, zamların, marketleri etkilemeyeceğini tekel ve büfeleri bitireceğini vurguladı.

‘ÖZEL YAŞAMA MÜDAHALE’

Zamlar ile amacın vergi toplamak değil, alkol sektörünün bitirilmesi olduğunu kaydeden Dündar, “Bu, tamamen tüketicinin özel yaşamına müdahale. Bir şekilde alkol tüketilmesini engellemek’’ dedi.