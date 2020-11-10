Allin’den yeni şarkı: Palyaço

10 Kasım 2020 Salı, 13:11

Genç rap müzisyeni Allin’in (İrem Arslan) yeni şarkısı “Palyaço” yayımlandı. Şarkının sözü Arslan’a, “beat” ise Morde 808’e ait. Aranje ve miks/mastering kısmında ise Buğra Atmaca’nın imzası bulunuyor.

1998 doğumlu Allin, daha önce “Derinlerdeyim” şarkısıyla beğeni toplamıştı. Son olarak ise Rapness ile birlikte “Serüven” şarkısını dinleyiciyle buluşturmuştu.