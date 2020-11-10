Allin’den yeni şarkı: Palyaço

Genç şarkıcı Allin'in yeni şarkısı “Palyaço” yayımlandı. Şarkıcının daha önce “Derinlerdeyim” ve “Serüven” şarkıları da yayımlamıştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 13:11
Allin’den yeni şarkı: Palyaço
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Genç rap müzisyeni Allin’in (İrem Arslan) yeni şarkısı “Palyaço” yayımlandı. Şarkının sözü Arslan’a, “beat” ise Morde 808’e ait. Aranje ve miks/mastering kısmında ise Buğra Atmaca’nın imzası bulunuyor.

1998 doğumlu Allin, daha önce “Derinlerdeyim” şarkısıyla beğeni toplamıştı. Son olarak ise Rapness ile birlikte “Serüven” şarkısını dinleyiciyle buluşturmuştu. 


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