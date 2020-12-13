Alman basınından, zehirlenen Rus muhalif Navalni 'ikinci kez öldürülmeye çalışıldı' iddiası
Alman basını, ilk saldırıdan sağ kurtulan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin, ikinci kez aynı sinir ajanıyla öldürülmeye çalışıldığını öne sürdü.
Rus muhalif Aleksey Navalni'nin, Ağustos ayında zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığı iddia edilmişti. İngiliz medyası, Alman kaynaklara dayandırdığı haberinde, Navalni'nin, 22 Ağustos'ta uçaktan indirilip tedavi için Berlin'e götürülmesi sırasında komadayken, ölmesi umuduyla ikinci kez, 'bir doz daha Noviçok (sinir ajanı)' verilerek öldürülmeye çalışıldığını öne sürüldü.
NAVALNİ'NİN ZEHİRLENMESİ İDDİASI
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni'nin uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalni'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.
Charite Hastanesi, 7 Eylül'de, Navalni'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.
Seibert, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını bildirmişti.
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