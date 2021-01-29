Almanya Federal Meclisi'nde Türkiye'ye silah ambargosu önergesi
Almanya Federal Meclis'i, bugün genel kurulda Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması önerisini değerlendirecek. Önerge Yeşiller ve Sol Parti tarafından hazırlandı.
Almanya’da Meclis, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasına ilişkin teklifi bugün değerlendirecek. İki parti tarafından hazırlanan önergelerde, Yeşiller 2009 yılında verilen denizaltı satış izninin iptal edilmesini, Sol Parti ise Türkiye'ye silah satışlarının tümüyle sona erdirilmesini talep ediyor.
İki parti, "silah denetimlerinde (hukuki) boşlukların kapatılması" amacıyla da üçüncü bir önerge hazırladı. Yeşiller ve Sol Parti'nin ortak önergesi mecliste oylamaya sunulacak, ancak önergenin kabul edilmesi beklenmiyor.
‘HUKUKİ BOŞLUKLAR VAR’
Yeşiller ve Sol Parti’nin meclis grupları tarafından hazırlanan ortak önergede ise silah ihracatlarına getirilen kısıtlamalarda hukuki boşlukların bulunmasına dikkat çekiliyor ve bu boşlukların doldurulması istendi. Hükümetten AB ya da NATO üyesi olmayan ülkelere verilen teknik desteklerde izin çekincelerinin son kullanım için de geçerli olduğu yönünde bir yasa çıkarması talep edildi. Alman silah şirketlerinin yabancı silah şirketlerine yaptığı yatırımların da daha sıkı denetlenmesi gündeme getirildi.
Kaynak: DW Türkçe
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