Alman firmasından Türkiye'ye yatırım

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:05

Haibrag e-ticaret marketleri A.Ş olarak Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirip personel ve teknik alt yapısını tamamlayan firma, ofis malzemelerinden kırtasiyeye, gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik eşyadan mobilya ve hırdavata varan 40 bin çeşit ürünle hizmet verecek.

TÜRKİYE PAZARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

‘Yaşam için her şey’ sloganıyla Türkiye pazarına giren Haibrag A.Ş Türkiye CEO’su Murat Kadir Gül,e-ticaret platformunu diğer platformlardan ayırmak için 2 temel üzerinde yoğunlaşıyor.

İlk olarak lojistiğe önem verdiklerini belirten Gül, “Öncelikle İstanbul ve Kocaeli’nden başlayıp 7 bölgede 18 ilde depo ve dağıtım ağlarımızı oluşturup, kendi araç filomuz ve personellerimizle en hızlı hizmeti vermeyi planlıyoruz. Pandemi dönemimde boş durmadık çok iyi bir teknik alt yapı ve Türkiye’nin sektöründeki en iyileri olan bir personel alt yapısını kurduk. Aynı zamanda satacağımız 40 bin çeşit ürün konusunda Almanya başta olmak üzere yurt dışından getireceğimiz ürünler ve Türkiye’den alacağımız ürünlerin tedarik alt yapısını oluşturduk. Türkiye pazarı bizim için çok dinamik ve gelişmeye açık ve bu coğrafyadaki ana dağıtım üssümüz olacak. Bu yüzden 5 yıllık planlarımızı yaptık” diye konuştu.

ALMAN KALİTE VE DİSİPLİNİYLE YÜZDE YÜZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ HEDEFLİYORUZ

Ayrıca müşteri sorunlarına yüksek duyarlılıkla çözüm getirme prensibiyle çalıştıklarını ifade eden Gül,“Son yıllarda e-ticaretin artması ile birlikte zaman zaman üründen ve hizmetten kaynaklı müşteri memnuniyetsizliğini gözlemliyoruz. Bu durum sektörün gelişmesinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Biz Haibrag olarak bunun farkındayız ve bu konuda personel eğitimlerimiz devam ediyor. Müşterilerinin sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Haibrag A.Ş Alman kalite ve disipliniyle yüzde yüz müşteri memnuniyetini hedeflemiştir” diyerek açıklık getirdi.