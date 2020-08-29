Alman sismolog olası İstanbul depremi hakkında uyardı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 18:45

Almanya Potsdam merkezli Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (GFZ) sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, İstanbul gibi bir mega şehirde depremle ilgili atılacak her adımın önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye’deki fay hareketliliğini uzun süredir yakından inceleyen Bohnhoff'a göre, İstanbul gibi büyük bir şehri depreme hazırlamak genel olarak bakıldığında çok zor bir ödev. Bohnhoff, "Yapılanlar hiçbir zaman da tam anlamıyla mükemmel olmayacak. İnsanları korumak için yapılabilecek şey, binaların da yapısını güçlendirmek. Şu anda yapılan da bu. 1,2 milyondan fazla yapının olduğu bir şehirde bu kolay bir görev değil. Bu konuyla ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor ve şehri depreme hazırlamakla ilgili çabalar artıyor" dedi.

"İSTANBUL 7 ÜZERİ BİR DEPREME HAZIRLIKLI OLMALI"

26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki İstanbul depreminin, Marmara’da beklenen olası şiddetli bir depremin habercisi olup olmadığı çok konuşulmuştu. Bohnhoff’a göre bu depremin tetikleyici bir etkisi olmadı.

Deutsche Welle Türkçe’den Deniz Barış Narlı’nın haberine göre, Alman sismolog, "Bu deprem tümüyle sıkışmış olan fay segmentinin tam sınırında meydana geldi. Şu ana kadarki çalışmalarımızdan bildiğimiz kadarıyla bu deprem sismik tehlikeyi artırmadı. Ancak diğer taraftan buradaki enerjiyi de düşürmedi. Bu sebeple halihazırda İstanbul çevresinde 7 ile 7.4 şiddeti arasında bir depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Marmara bölgesindeki bir depremi öncü depremler üzerinden tahmin edip uyarıda bulunmanın çok zor olduğunu dile getiren Bohnhoff, "Çünkü fay şehre çok yakın. Büyük depremlerden önce gelebilecek küçük depremleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda çabalar var. Bunlar büyük bir depremin geleceğine dair bir sinyal olarak kullanılabilir. Ama bunu gelişmiş bir önceden tahmin sistemi olarak yürürlüğe sokmak için şu anda çok erken" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yetkililerle birlikte depremi önceden tahmin edip uyarı verebilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bohnhoff, "Bu konuda Türkiye’deki yetkililer, bizler ve partnerlerimiz çalışıyoruz. İyimser bir bakış açısıyla bu tür bir sistem - ki burada operasyonel deprem tahmin sisteminden bahsediyoruz - önümüzdeki yıllarda test edilip yürürlüğe sokulabilir. Ancak bu çok karmaşık bir görev ve dünyada bunun örneklerine bakarsak yürürlükte olan çok az böyle sistem var" diye belirtti.