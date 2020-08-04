Almanya, 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, Covid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.
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