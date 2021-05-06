Almanya Başbakanı Merkel: İklim değişikliği ile mücadeleye devam etmeli

06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:10

Almanya Başbakanı Angela Merkel, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Petersberg İklim Diyaloğu" toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınına rağmen iklim değişikliği krizinin de unutulmaması gerektiğini belirtti.

Ülkesinin 2030 emisyon azaltım hedefini 1990'a kıyasla yüzde 55’ten 65'e çıkardığını ve net sıfır hedefini 2050'den 2045'e çektiğini aktaran Merkel, özel sektörün küresel olarak iklim değişikliğine karşı yenilebilir enerjiye yatırım yapması gerektiğini söyledi.

"KESİNTİYE GİDEMEYİZ"

Merkel, "Salgın sanayileşmiş ülkelerde büyük bütçe gerginliğine neden oldu fakat iklim değişikliği girişimlerinde kesintiye gidemeyiz." vurgusu yaptı.

Yeni iklim hedeflerinin sadece yeni bir hedef belirlemekten ibaret olmadığını belirten Merkel, hedefler tutturulmazsa hükümetin acil durum programları açıklaması gerektiğinin altını çizdi.

İklim değişikliği konusunda "Dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesillerin iyiliği ve dramatik sonuçları sınırlamak için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmemiz çok önemlidir.” uyarısında bulunan Merkel, iklim değişikliğinde küresel bir karbon fiyatlandırma sisteminin de “iyi” olacağını sözlerine ekledi.

ALMANYA İKLİM HEDEFLERİ GÜNCELLENDİ

Alman hükümeti, 5 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi baskısı ile eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde iklim hedeflerini yukarı yönlü revize etmişti.

Ülkede 2019'da 2030'e kadar 1990'a kıyasla yüzde 55 olarak açıklanan karbon emisyonlarının azaltılma hedefi yüzde 65'e yükseltilirken, 2050 olarak duyurulan net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihi de 2045'e çekilmişti.

Almanya'nın karbon emisyonlarını azaltma hedefleri arasında yenilenebilir enerjinin genişletilmesi ve karbon emisyon fiyatlarının planlanandan daha hızlı yükseltilmesi yer alıyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi, geçen hafta, Alman hükümetinin 2019 İklim Yasası'nda 2031'den itibaren karbon emisyonlarını nasıl düşüreceğini açıklaması konusunda başarısız olduğunu belirtmişti.

Mahkeme, hükümete 2019 iklim yasasını güncellemesi için yıl sonuna kadar süre vermişti.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi Alman hükümetinin iklim hedefini sıkılaştırması dikkati çekti.

Alman basınında, çevre hassasiyetiyle bilenen Alman Yeşiller Partisi'nin son dönemde anketlerde oy oranını yükseltmesinin Alman hükümetinin iklim hedefini değiştirmesinin etkili olduğu belirtildi.

