Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler olduğunu belirtirken, Türkiye'den insan hakları standartlarına ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini söyledi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki günlük Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu
AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin de gündemde olmasına için konuşan Merkel, "Türkiye Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürücü adımlar attığının sinyalini veriyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Merkel, Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini de ekledi.
ZİRVEDE AŞI PASAPORTU GÜNDEMİ
Alman milletvekillerine seslenen Merkel, zirvede aşı pasaportu konusunun da ele alınacağını belirterek, şunları kaydetti:
Avrupa Komisyonu'ndan dijital kimlikler ve dijital platformları düzenleyen öneriler bekliyoruz. Tüm şikayetlere rağmen, aşıların Avrupa Birliği tarafından ortak tedariki ve onayına güvenmek doğruydu.
Artık aşı dağıtımındaki küçük farklılıkların bile büyük tartışmalara neden olduğunu gördüğümüze göre, bazı üye devletlerin aşı olup olmadığını hayal etmek istemiyorum. Bu, iç pazarı sarsacaktır.
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