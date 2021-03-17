Almanya’da Merkel’in partisine anket şoku
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüs ile mücadelesini ele alış biçimi nedeniyle eleştirilen partisi anketlerde 4 puan gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesini gördü.
Araştırma şirketi Forsa tarafından yapılan anket, eylül ayında yapılacak federal seçimlere Angela Merkel'in yokluğunda girmeye hazırlanan Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) Partisi ve ittifak yaptığı Baverya Hristiyan Sosyal Birliği Partisi'nin (CSU) aldığı oyun yüzde 4 gerileyerek yüzde 29'a indiğini gösterdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle kan kaybeden CDU geçen hafta sonu 2 eyalette yapılan seçimleri kaybetmişti.
Ankete göre Almanya'da son dönemin en büyük kazananı Yeşiller Partisi olurken parti oylarını yüzde 3 artırarak yüzde 21 seviyesini gördü. Diğer büyük partilerin oyunda ciddi bir değişiklik görülmezken hükümet ortağı Sosyal Demokratlar yüzde 16 seviyesinde destek buluyor.
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