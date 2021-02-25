Almanya Cumhurbaşkanı, aşı seçmeyi "lüks bir sorun" olarak nitelendirdi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman vatandaşlarını aşılar konusunda daha az seçici olmaya çağırarak, “Aşı yaptırmak için seçici olmak lüks bir sorundur” dedi.
Almanya’nın farklı bölgelerinde halkla buluşma etkinlikleri kapsamında toplantılara katılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bavyera eyaleti toplantısını salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.
Almanya’da salgından en çok etkilenen eyalet olan Bavyera’da yaşayanlarla yapılan görüşmede aşılar konusunda yaşanan tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Steinmeier, aşı konusunda Alman halkının seçici olmaması gerektiğini belirterek, "Avrupa Birliği tarafından onaylanan tüm aşılar etkilidir ve iyi neticeler alındığı ortaya çıkmıştır. Aşılardan birini veya diğerini kullanma konusundaki isteksizliğe şahsen çok az sempati duyuyorum. Aşı yaptırmak için seçici olmak lüks bir sorun” ifadelerini kullandı.
“Almanya salgınla mücadelede henüz belirleyici bir dönüm noktasında bulunuyor. Modern bilim tarihinde bu kadar kısa sürede yeni bir virüse karşı aşı bulunmamıştır” dedi.
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