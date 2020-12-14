Almanya Cumhurbaşkanı: “Ülke tarihinde hiç olmadığı kadar kısıtlanacak”
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ülkedeki durumun Covid-19 salgını nedeniyle çok ciddi durumda olduğu uyarısında bulundu. Steinmeier, “Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi şekilde kısıtlanacak” dedi.
Almanya Başbakanı Merkel ile eyaletlerin başbakanları Almanya'da 16 Aralık'tan itibaren sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin devreye girmesi üzerinde uzlaşmasının ardından cumhurbaşkanı açıklamada bulundu.
Frank Walter Steinmeier, yayımladığı görüntülü mesajında, Covid-19 salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğunu belirterek "Virüsün üzerimizde hala etkisi var. Bu nedenle çarşamba gününden itibaren, kamusal ve özel hayatımız Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi şekilde kısıtlanacak” dedi.
Durum çok ciddi olduğuna dikkat çeken Steinmeier, “Bir haftada binlerce ölüm ve kontrolden çıkma tehdidinde bulunan bir salgın mevcut. O nedenle sert önlemler almak zorundayız" ifadesini kullandı.
"ÖNEMLİ OLAN HAYAT KURTARMAK"
Her gün on binlerce kişinin virüse yakalanması ve yüzlerce kişinin buna bağlı hayatını kaybetmesinin Covid-19 ile mücadele çabalarının yeterli olmadığını gösterdiğine dikkati çeken Steinmeier, bu nedenle daha tutarlı davranılması gerektiğinin altını çizdi.
Yaklaşık bir yıldır salgının devam ettiğini hatırlatan Steinmeier, şu an önemli olanın sağlığın korunması ve hayat kurtarılması olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı, gelecek günlerin herkes için sınav niteliğinde olduğunu ifade ederek "Son birkaç ayda hepimiz uzun yol kat ettik, birlikte ve birbirimizi düşünerek devam edelim ve sonuna gelelim. Salgının geleceğimizi çalamayacağından eminim. Bu krizi aşacağız. Başarılı olmalıyız" dedi.
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