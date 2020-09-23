Almanya Cumhurbaşkanı’ndan ırkçılığı durdurun çağrısı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, halkı ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı sesini yükseltmeye çağırdı. Steinmeier, Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter
Steinmeier, Hanau kentindeki ırkçı saldırıda aralarında Türkiye kökenlilerin de
bulunduğu hayatını kaybeden 9 kişinin yakınlarıyla bir araya geldi. Berlin'de
Bellevue Sarayı'ndaki buluşmada bir konuşma yapan Steinmeier, halkı ırkçılık ve
yabancı düşmanlığına karşı uyararak "Ülkemizde insanların onurları
çiğnendiği zaman buna karşı sesimizi çıkarmalı ve dayanışma içinde olmalıyız"
dedi.
"Irkçı tanımlamaların insanlık düşmanı olduğunu ve bunların toplumdaki çeşitliliğin yaşam gerçekliğine zarar verdiğini" söyleyen Steinmeier, "Aşırı sağcılığın kökeni toplumumuzun derinliklerine kadar uzanıyor, bu ciddi ve acil bir sorundur" diye konuştu.
Steinmeier, sözlerini "İnsanlar,
ten renkleri koyu olduğu için, camide dua ettikleri için ya da kipa taktıkları
için sokaklarda hakarete uğruyor, tehdit ediliyor, öldürülüyor" sürdürdü.
NEFRET VE ŞİDDETE
KARŞI DURMA ÇAĞRISI
Hanau'daki saldırının aşırı sağcı şiddetin diğer eylemlerini de akıllara getirdiğine işaret eden Steinmeier, sağcı teröristlerin demokratik göçmen toplumunu kanlı saldırılarıyla sarsmaya çalıştığını vurgulayarak geçen yıl Halle kentindeki sinagog saldırısına ve 40 yıl önce Münih'te Ekim Festivali'ne düzenlenen saldırıya da dikkat çekti.
"Ölenleri unutmayacağız" diyen Steinmeier, herkesi tek tek nefret ve şiddete karşı mücadeleye çağırdı.
Aşırı sağcılık sorununu korona krizinde gözden kaçırmamak gerektiğini ifade eden Steinmeier, Hanau'daki terör eyleminin yabancı değil, bu toplumun birer parçası olan 9 "eşsiz insanı" vurduğuna dikkat çekti. Steinmeier, "Onların hikayesi, farklı yaşamların birbirine karıştığı göçmen toplumumuzda genç bir kuşağın büyüdüğünü gözlerimizin önüne seriyor" diye sözlerini sürdürdü.
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