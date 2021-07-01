Almanya Daimi Aşı Komisyonu'ndan açıklama: Aşılar Delta varyantına karşı etkili mi?

01 Temmuz 2021 Perşembe, 18:27

Almanya'nın aşı komisyonu STIKO, ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantıyla ilgili açıklamada bulundu. STIKO, İngiltere'de yapılan araştırmaların aşıların iki dozunun diğer koronavirüsün varyantlarına olduğu kadar Delta varyantına karşı da yeterli koruma sağladığını gösterdiğini açıkladı.

STIKO, bu saptamanın daha fazla geri bildirime ihtiyaç duyduğuna işaret etmekle birlikte, AstraZeneca aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozda mRNA teknolojisini kullanan aşılardan birini olmalarının tavsiye edildiğini belirtti.

Öte yandan EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, "Dünyadan gelen eldeki veriler, aşıların iki dozunun tüm varyantlara karşı koruyucu olduğunu gösteriyor. Ayrıca laboratuvar verileri de onaylı aşılardan elde edilen antikorların Delta varyantını etkisiz hale getirdiğine işaret ediyor. Bütün bunlar güven verici" açıklamasında bulunmuştu.