Almanya Dışişleri Bakanı Maas yarın Türkiye'ye geliyor

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:16

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.