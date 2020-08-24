Almanya Dışişleri Bakanı Maas yarın Türkiye'ye geliyor
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.
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