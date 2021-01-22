Almanya, Nazi döneminden kalan yasaları ortadan kaldırmak için harekete geçti

22 Ocak 2021 Cuma, 15:03

Alman hükümetinin Antisemitizm ile olan savaşını yürüten Felix Klein, AFP’ye verdiği demecinde, Hitler’in iktidarı döneminde konulan veya ifadelerini içeren 29 yasa ve mevzuatın hala bulunduğu söyledi. Klein, bazılarının "Çok net bir Yahudi karşıtı zemine sahip” olduğunu belirtti.

‘DÖNEM BİTMEDEN DURUMU ORTADAN KALDIRMALIYIZ’

Klein, Alman Federal Meclisi'ndeki birkaç partinin ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın desteğiyle eylül ayında mevcut dönem bitmeden bu durumu ortadan kaldırmak istediklerini belirtti. Ancak bütün metinleri bir kerede düzeltmek için tek bir yasa mı çıkarılacağı yoksa yasalar ile tek tek mi ilgilenileceği sorusu henüz cevaplanmış değil.

“HALA VARMIŞ GİBİ”

Klein ifadesinde, kişinin ismini değiştirme hakkı gibi meseleleri ele alan yasanın geri kalan bölümlerinin "Üçüncü Reich (Nazi Almanyası) hala varmış gibi yazılmış," olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yasada "Alman Reich", "Reich Hükümeti" ve "Reich İçişleri Bakanı" gibi terimler hala kullanıyor.”

Sosyal Demokrat Parti politikacısı Helge Lindhi ise, "Nazi dilinin 2021'de federal yasamızı şekillendirmeye devam etmesi kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Nazi akımının kökünün kazınmasına bu şekilde sağlam bir sinyal göndermenin tam zamanı" dedi.

Lindhi, yasanın sadece Almanlar için değil Almanya'da yaşayan tüm yabancı uyruklu insanlar için de temizlenmesi gerektiğini söyledi.

MERKEL BU FİKRE AÇIK

Eleştirmenler, Alman Anayasası’nın "ırk" terimini içeren 3’üncü maddesinin yenilenmesi gerektiğini dile getirmişti. 2020 yılının haziran ayında Başbakan Angela Merkel bu fikre açık olduğunu ilan etmişti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan 4 yıl sonra kabul edilen Alman Anayasası, Nazi ideolojisinden keskin çizgilerle ayrılmış olmasına rağmen özellikle sol görüşlü siyasilerin tepkisine neden olmuştu.