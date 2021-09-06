Almanya, Rusya'yı 26 Eylül’de yapılacak seçimler öncesi siber saldırılarla suçladı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler öncesinde siyasileri hedef alan saldırıların arkasında Rusya'nın askeri dış istihbaratının (GRU) bulunduğuna dair "güvenilir bilgiye" sahip olduklarını açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Alman hükümeti, gölge yazar faaliyetlerinde Rus devletinin siber destekçileri veya Rusya'nın askeri dış istihbaratı olabileceğine dair güvenilir bilgilere sahip." ifadesini kullandı.
Sasse, Rusya’nın siber saldırıların Almanya’nın "ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit" ve ikili ilişkilerde "gerginliğe" yol açtığı için "tamamen kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Federal Alman hükümeti, Rus hükümetini bu yasa dışı siber faaliyetlere derhal son vermeye çağırıyor." ifadesini kullandı.
Alman basınındaki haberlere göre, söz konusu siber saldırılar, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 7 federal meclis üyesine ve 31 eyalet milletvekiline yönelik gerçekleştirildi.
Almanya İçişleri Bakanlığı, haziranda, ülkede 26 Eylül 2021’de yapılacak genel seçimlerin Rus siber saldırılarının hedefi olabileceği konusunda uyarmıştı.
Bakanlık raporda, siyasi partilere yönelik saldırıyı yaklaşan federal seçimler açısından "ciddi bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.
Almanya'da 2015'te Federal Alman Meclisine yapılan saldırının ardından Meclisin bilgi teknoloji sistemi değiştirilmek zorunda kalmıştı. Alman güvenlik makamları saldırıdan, arkasında yine Rus istihbaratının olduğundan şüphelenilen bir hacker grubunu sorumlu tutmuş ve Rusya'ya 2020'de nota vermişti.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Gizli kamera yerleştirdi; gerçeği öğrendi
- Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- AKP kulislerinde dolaşan kritik anket
- 'Bankaların 30 Eylül cinliği' dedi, uyardı
- Garaja kilitleyip günlerce tecavüz etti
- Kim çıkarıyor bu Resmi Gazete’yi yahu!
- Dev maçta tarihi kaos!
- İşte hükümetin dolar kuru tahmini!
- AKP ve MHP ayrılacak mı?