Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn’ın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Alman medyası, Spahn’ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.
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