Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahn’ın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.

DHA
21 Ekim 2020 Çarşamba, 18:05
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Alman medyası, Spahn’ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.


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