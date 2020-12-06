Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Yaza kadar toplu aşılar yapılır

06 Aralık 2020 Pazar, 10:05

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn katıldığı bir tartışma programında Covid-19 aşına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Spahn, mart ayı sonuna kadar yalnızca BioNTech şirketinden 11 milyon doz aşının geleceğini dile getirdi. Span, “Yıl ortasına kadar belli bir ihtimale onaylanacak toplam 5 aday aşı var. BioNTec-Pfizer ve Moderna'daki gelişmelerin yanı sıra Curevac, Astra Zeneca ve Johnson&Johnson da bunlar arasında” diye konuştu.

AŞININ MAALİYETİ YARDIMLARDAN FAZLA DEĞİL

Spahn, “Aşının bize maliyeti, aşı merkezlerinin kurulumu da dahil 5-6 milyar Euro. Sadece kasım ayında işletmelere yaptığımız yardım 15-20 milyar Euro. Yani ekonomik olarak aşının maliyeti, yapılan yardımlardan çok değil” ifadelerini kullandı.

Spahn, “Önümüzdeki yılın yazına kadar koronavirüse karşı toplu aşıların yapılmış olacağına inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

‘NEDEN AŞI MERKEZİ TERCİH EDİLİYOR?’

Aşının doktor muayenehaneleri yerine neden aşı merkezlerinde yapıldığına dair bir sorulan soruya yanıt veren Bakan Spahn, “Doktor muayenehanelerinde aşıyı olmak isteyen fakat sırası gelmeyen kişilerin ısrarcı olmamaları durumunda istenmeyen şeyler yaşanabilir. BioNTech firmasından alınacak aşıların -70 derecede tutulacak olması da aşı merkezlerinin tercih edilmesini gerektirdi” dedi.

Aşı olma zorunluluğunun bulunmadığını kaydeden Sağlık Bakanı Spahn, “Kimlerin önce aşı olabileceği yasa ile belirlenmiştir. Yaşlılar, sağlık alanında çalışanlar ve kamusal alanda çalışan, mesela polisler gibi bunların önceliği var yasal olarak. Önceliklerin neden olduğunu bir kampanya başlatarak anlatmaya çalışacağız” diye konuştu.

‘DOKTORDAN ALINAN ONAYLI KÂĞIT YATERLİ OLACAK’

Covid-19'a karşı aşının yapılmasından sonra bir süre önlemlerin ve özellikle maske takma zorunluluğunun devam edeceğini dile getiren Spahn, “Yaştan kaynaklı öncelikli olanların aşı olmak için kimliklerinin yanında olması yeterli. Riskli grupların doktorlarından alacakları bir onay kâğıdı yeterli olacak. Sağlık alanında çalışanların ise iş kimlikleri veya işverenin verdiği onay kâğıdı aşı olmak için yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.