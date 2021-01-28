Almanya, ülkeye giriş yasağı getirmeye hazırlanıyor

28 Ocak 2021 Perşembe, 12:04

Almanya yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz ile hava trafiğini durdurmaya harlanıyor. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkeye giriş kısıtlamaları için şu anda bakanlıklar arasında anlaşmaya varıldığını, ancak detaylı açıklama yapmanın erken olduğunu duyurdu.

Alman medyası da daha bulaşıcı olduğu belirlenen mutasyon virüsün görüldüğü İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz gibi ülkelerle hava trafiğinde sert kısıtlamalara gidileceğini, hava veya kara sınırlarının kapatılacağı ülkeler listesine Hollanda ve Danimarka’nın da alınacağını yazdı.

Öte yandan Almanya’da, riskli bölge ilan edilen ülkelerden gelen tüm yolculardan ülkeye girişte negatif korona virüs test sonucunu içeren belge isteniyordu.

Alınan önlemler kapsamında Portekiz de korona virüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğü Brezilya ile tüm uçuşları Çarşamba günü durdurmuştu. Norveç, Cuma gecesi neredeyse tüm yabancılara sınırlarını kapatacağını açıklarken, Finlandiya ise zorunlu olmayan tüm hava yolculuğunu yasakladı.

