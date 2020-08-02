Almanya ve Fransa savunmada ABD'ye bağımlılığı azaltacak

02 Ağustos 2020 Pazar, 13:04

Alman ve Fransız savunma şirketleri özellikle helikopterler, Alman Silahlı Kuvvetleri için tasarlanan yeni bir saldırı tüfeği ve pan-Avrupa Gelecek Hava Sistemleri programı kapsamında üretilen bir savaş uçağı da dahil olmak üzere çeşitli silah sistemlerinin üretiminde ABD teknolojisinden uzaklaşarak bağımsızlık kazanmayı amaçlıyor.

ABD SİLAH YÖNETMELİĞİ SORUNLU

Alman Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, söz konusu ülkeler ABD'nin, kendi Uluslararası Silahlanma Trafiği Yönetmeliği'ne (ITAR) uygun olarak, üretilen ekipmanı kontrol etme ve gerekirse ihracatı kısıtlama özelliğinden de memnun değil.

Avrupa ülkeleri, ITAR ve diğer Amerikan menşeli düzenleyici sistemler olmaksızın, askeri ürün tedarik etme konusunda daha fazla özgürlük kazanacak.

ALMANYA VE FRANSA KOLLARI SIVADI

Fransız savunma ve güvenlik şirketi Safran'ın Helikopter Motorları Departmanı Satış Direktörü Florent Chauvancy'e göre, yüzde 100 Avrupa yapımı ürünlerin avantajlarından biri de bu ürünlerin Avrupa dışındaki ülkelerin eline geçmesinin zorlaşacak olması.

Fransa ve Almanya Temmuz 2017'de, yüzde yüz Avrupalı bir savaş uçağı yaratmayı hedefleyen 'Gelecek Hava Sistemleri' ortak programını resmen açıkladı. Uçak pistlere konuşlandığında, dördüncü nesil avcı Eurofighter Typhoon ve Dassault Rafale'in yerini alacak. Airbus ve Dassault Aviation, uçağın geliştirilmesi projesine katkı sunuyor. Fransız şirket Safran ve Alman MTU Aero Motorları da motorun geliştirilmesi alanında işbirliği yapıyor.