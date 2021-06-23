Almanya ve Fransa’dan Rusya ile ilişkilerde "strateji değişikliği" çağrısı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 20:54

Üst düzey Alman ve Fransız diplomatların 23 Haziran’da yaptıkları toplantının detayları açıklandı. Diplomatlara göre Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği’nin Rusya ile olan diyaloğunu geliştirmesinden yana.

İLİŞKİLERDE RESTORASYON ÇAĞRISI

Financial Times'ın haberine göre, Almanya ve Fransa, Cenevre'deki Rus-Amerikan zirvesinin ardından Moskova ile iletişimi ilerletmek adına daha yakın temaslarda bulunarak yeni bir AB stratejisi geliştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Habere göre Berlin, müzakerelerin Rusya ile ilişkilerin restorasyonu için bir "model" haline geldiğine inanıyor.

ZİRVEYE DAVET

Haberde ayrıca, Alman Şansölye Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i AB zirvesine davet etme niyetinde oldukları; Merkel’in davet için bir girişimde bulunduğu, bu fikirin de Macron tarafından desteklendiği belirtildi.