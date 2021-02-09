Almanya ve İngiltere dünyada Covid-19 aşılarının adil dağıtılması için anlaştı

09 Şubat 2021 Salı, 16:34

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşmesinin ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan açıklama yapıldı. Covid-19 aşısına adil erişimin sağlanması için Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) önemini görüşen iki lider, salgına karşı mücadele ve koronavirüs aşısının tüm dünyada dağıtılabilmesi konularında iş birliğini devam ettirme ve güçlendirmede anlaştı.

FARKLI KONULAR DA ELE ALINDI

Liderler, Afganistan, Libya ve İran olmak üzere uluslararası meseleleri tartıştı. Johnson, bu alanlarda NATO müttefiki olarak 2 ülke arasındaki iş birliğinin altını çizdi. Johnson, görüşmede, Rusya'nın muhalif Aleksey Navalni tutuklaması kınandı.

Johnson, Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gereğini yineledi.

Johnson ve Merkel, iklim değişikliği ve küresel anlamda karbon emisyonunu azaltma konularını da görüştü.