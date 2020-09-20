Almanya Yunan basınına Türkiye’ye yaptırım ihtimalini değerlendirdi: “Arabulucuğa şans verilmeli”

20 Eylül 2020 Pazar, 15:14

Almanya’nın Dış İlişkiler Konseyi’nin Direktörü ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in özel danışmanı olan Daniela Schwarzer Türkiye’ye yönelik erken yaptırım tehlikesinin göz ardı edilmemesi konusunda Kathimerini’ye konuştu.

Özel röportaj gazetenin internet sitesinde de yer buldu. Schwarzer, “Türkiye’ye yaptırımlar birçok açıdan çok karmaşık bir konu. Yaptırımlar uygulanmalı mı, nasıl uygulanmalı, hangi şartlarlar altında uygulanmalı ve hangi şartlarda kaldırılmalı. Henüz kapsamlı ve derin bir yaptırım konusunda bir sonuca erişilmedi. Arabuluculuğa bir şans daha verilmeli” dedi.

Avrupa Birliği için Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğin karışık olduğunu dile getiren Daniela Schwarzer, Almanya’nın arabuluculuk rolünü üstlendiğini ama Fransa gibi bazı ülkelerin ise Yunanistan’ı desteklediğini söylerken, “Fransa’nın daha sert duruşu AB’nin birlik mesajını çok net veriyor fakat bir diyalog ortamı oluşması için bunu dengeli bir şekilde yapmak gerek” ifadesini kullandı. Schwarzer sözlerine, Fransa tutumunu güçlü bir Avrupa dayanışması sinyali göndermek içinortaya koydu ancak Ankara gerginliği azaltma yönünde hareket ederse, net bir diyalog önerisiyle bu durum dengelenmelidir" diyerek devam etti.

“KRİZİ YÖNETME ARAÇLARINDA ANLAŞMAZLIK VAR”

AB içerisinde soruna dair ortak bir analizin olduğunu belirten Daniela Schwarzer, krizin çözümündeki doğru araçların kullanılmasında anlaşmazlık olduğunu belirtti. Kathimerini tarafından olası bir savaş ihtimali “Avrupa'nın Türkiye'yi farklı bir şekilde görme, revizyonist hırslarını ve onları askeri güç kullanarak destekleme niyetini ciddiye alma zamanı mı?” şeklinde soruldu. Schwarzer soruya, “Türkiye’nin bölgesel düzeyde etkisini artırmak için askeri araçlar kullanma niyeti, hesaba katmamız gereken bir konudur. Türkiye, kilit öneme sahip olduğu göç anlaşmasında AB'nin ortağı olmaya devam ediyor. Buna ek olarak, Türkiye tarafında bağımlılık daha büyük olsa da ekonomik bağlar güçlü olmaya devam ediyor. Bu durumda Türkiye ile ilişki Doğu Akdeniz’e indirgenemeyecek bir ilişkidir” şeklinde cevap verdi.

AB’nin Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’da şimdiye kadar pasif şekilde hareket ettiğini söyleyen Daniela Schwarzer, bölge "istikrarsızlaştırıldı" ve "Türkiye ve Rusya gibi diğer ülkeler, ABD'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için acele etti" yorumunda bulundu.

Söz konusu röportajda Rusya’da yaşanan Navalny krizi ve Belarus’ta yaşanan Lukaşenko yönetimine dair gerçekleşen protestolara da yer verdi.



















