Almanya’da 9 yıl önceki soygun sandviçteki DNA ile çözüldü

12 Mart 2021 Cuma, 11:19

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Schwelm kasabasında 9 yıl önce gerçekleştirilen soygu olay yerinde bırakılan yarım bırakılmış sosisli sandviçteki bulunan DNA örneği sayesinde çözüldü.

Sandviçten alınan DNA örneğinin, Fransa’da başka bir olay sırasında gözaltına alınan şüphelinin DNA’sıyla eşleştiği bildirildi. Alman polisi 9 yıllık bir hırsızlık vakasının zanlının ısırdığı sandviçteki bir sosisten elde edilen DNA sayesinde çözüldüğünü açıkladı.

Fransa'da bir şiddet suçuna karıştığı için gözaltına alınan adamın, DNA'sı hırsızlık dosyasındaki DNA'ya uyunca dedektifler Alman polisine haber verdi. Alman polisi suçun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle zanlının, Almanya'ya iadesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.