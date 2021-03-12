Almanya’da 9 yıl önceki soygun sandviçteki DNA ile çözüldü
Almanya’da 2012 yılında yapılan soygunda olay yerine bırakılan yarım bırakılmış sosisli sandviçteki DNA incelemesi ile soygun çözüldü.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Schwelm kasabasında 9 yıl önce gerçekleştirilen soygu olay yerinde bırakılan yarım bırakılmış sosisli sandviçteki bulunan DNA örneği sayesinde çözüldü.
Sandviçten alınan DNA örneğinin, Fransa’da başka bir olay sırasında gözaltına alınan şüphelinin DNA’sıyla eşleştiği bildirildi. Alman polisi 9 yıllık bir hırsızlık vakasının zanlının ısırdığı sandviçteki bir sosisten elde edilen DNA sayesinde çözüldüğünü açıkladı.
Fransa'da bir şiddet suçuna karıştığı için gözaltına alınan adamın, DNA'sı hırsızlık dosyasındaki DNA'ya uyunca dedektifler Alman polisine haber verdi. Alman polisi suçun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle zanlının, Almanya'ya iadesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Video Haberler
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
- Kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama