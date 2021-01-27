Almanya’da 94,8 milyon euroluk ikramiye Türk'e çıktı
Avrupa'nın en yaygın sayısal loto oyunu olan Eurojackpot'un 94,8 milyon euroluk (yaklaşık 850 milyon TL) büyük ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Rietberg'de yaşayan bir Türk yurttaşa çıktı.
Eurojackpot’un 94,8 milyon euroluk ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Gütersloh kentinin Rietberg kasabasında yaşayan bir Türk yurttaşa isabet etti. İkramiyeyi kazanan kişi, Münster'deki Westlotto Genel Merkezi'ne giderek kuponunu doğrulattı.
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK
Westlotto Genel Müdürü Andreas Kötter yaptığı açıklamada, “Kazanan, Eurojackpot'u uzun süredir düzenli olarak oynuyordu. Westlotto’nun ikramiyeyi kazananlardan sorumlu ekibi talihli kişiye, 90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek. Bu sadece yeni varlıkların kullanımı değil, aynı zamanda vergi ve yasal konuları da içeriyor” dedi.
Kötter, kazanan kişinin oynadığı numaraların 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar olan 4 ve 6'yı doğru tahmin ettiğini belirtti. Öte yandan, büyük ikramiyeyi kazanan kişinin ismi güvenlik gerekçesi ile açıklanmadı.
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