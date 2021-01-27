Almanya’da 94,8 milyon euroluk ikramiye Türk'e çıktı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 11:20

Eurojackpot’un 94,8 milyon euroluk ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Gütersloh kentinin Rietberg kasabasında yaşayan bir Türk yurttaşa isabet etti. İkramiyeyi kazanan kişi, Münster'deki Westlotto Genel Merkezi'ne giderek kuponunu doğrulattı.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Westlotto Genel Müdürü Andreas Kötter yaptığı açıklamada, “Kazanan, Eurojackpot'u uzun süredir düzenli olarak oynuyordu. Westlotto’nun ikramiyeyi kazananlardan sorumlu ekibi talihli kişiye, 90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek. Bu sadece yeni varlıkların kullanımı değil, aynı zamanda vergi ve yasal konuları da içeriyor” dedi.

Kötter, kazanan kişinin oynadığı numaraların 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar olan 4 ve 6'yı doğru tahmin ettiğini belirtti. Öte yandan, büyük ikramiyeyi kazanan kişinin ismi güvenlik gerekçesi ile açıklanmadı.